Турнир ATP-500 в Пекине: расписание матчей 30 сентября

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В понедельник, 30 сентября, пройдут матчи хардового турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня турнира, где выступят трое россиян — Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев.

Турнир ATP-500 в Пекине (Китай). Расписание матчей 30 сентября (время московское, предварительное):

08:00 — Андрей Рублёв (Россия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — матч продолжится при счёте 2:1;

11:00 — Флавио Коболли (Италия) — Даниил Медведев (Россия);

11:00 — Карен Хачанов (Россия) — Карлос Алькарас (Испания);

14:00 — Янник Синнер (Италия) — Иржи Легечка (Чехия).

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева.