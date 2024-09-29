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Доротея Вирер — о допинг-деле Янника Синнера: абсурдно, но ему нечего скрывать

Доротея Вирер — о допинг-деле Янника Синнера: абсурдно, но ему нечего скрывать
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Четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказалась о развитии допинг-дела своего соотечественника первой ракетки мира Янника Синнера.

«Янник переживает очень странную ситуацию. Надеюсь, скоро всё разрешится к лучшему. Мне трудно поставить себя на его место, всё это так абсурдно, возможно, даже ВАДА не слишком разборчивы в этом вопросе… Кто знает, может быть, критика со стороны других спортсменов и полемика в СМИ, возникшая в связи с этим делом, тоже могли сыграть свою роль. Знаю только то, что Янник — отличный парень, профессионал и спортсмен, и я уверена, что, как он уже показал, ему нечего скрывать. Должно быть, очень неприятно играть в течение нескольких месяцев с мыслью, что ты можешь оказаться в такой ситуации, и теперь на какое-то время она будет таковой и для него: ситуация, которая для спортсмена является действительно разочаровывающей и стрессовой, потому что ты знаешь, что не сделал ничего плохого, но также и то, что твоя судьба находится в руках других», — приводит слова Вирер Il Dolomiti.

Напомним, ВАДА подало апелляцию по делу Синнера и требует дисквалификации спортсмена на срок от одного до двух лет.

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