«Не давать ему играть в своём стиле». Алькарас — о целях на матч с Хачановым в Пекине

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящем четвертьфинальном матче на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) с российским теннисистом Кареном Хачановым.

«Ну, честно говоря, это сложный игрок. Неважно, что я выиграл три матча, которые провел против него. Я должен быть очень, очень сосредоточен на матче. Он очень сильный игрок. Должен быть сосредоточен на своей игре, не позволять ему играть в своём стиле и не давать ему чувствовать себя комфортно на корте.

Постараюсь выполнять свои хорошие удары, загоняя его в неудобные позиции. Посмотрим. Собираюсь подойти к матчу так же, как подхожу к любому: просто сосредоточиться в начале матча, попытаться использовать возможности, которые он мне предоставляет, не бояться ошибаться. Просто постараюсь достичь цели матча, а там посмотрим, что получится. Но это точно будет интересный матч», — сказал Алькарас на пресс-конференции.