«Давно не играл в финале и с нетерпением жду возможности». Алькарас — о китайских турнирах

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о желании добиться хороших результатов на турнирах в Китае.

«Мне комфортно играть в Пекине, думаю, условия очень подходят моему стилю, моей игре. Просто хочу продолжать прогрессировать и думаю, что сегодня провёл хороший, солидный матч, чувствовал себя очень комфортно. Надеюсь, в следующем круге буду ощущать себя ещё лучше или так же, как сегодня. Давно не играл в финале и с нетерпением жду возможности сделать это снова. Очевидно, что на каждом турнире стараюсь показать свой лучший теннис, чтобы выйти в финал или победить. На последних двух турнирах мне это не удалось, чувствовал себя не так хорошо, как хотелось бы. Сейчас ощущаю себя готовым, что мой теннис вернулся. Каждый матч сложный, но я полагаю, что готов продолжать играть в хороший теннис и добиваться высоких результатов здесь и в Шанхае», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

На турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал, где встретится с россиянином Кареном Хачановым.