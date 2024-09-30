Анна Калинская на отказе Стирнс вышла в четвёртый круг турнира в Пекине

14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская обыграла 46-ю ракетку рейтинга спортсменку из США Питон Стирнс в рамках 3-го круга турнира в Пекине со счётом 3:6, 6:3, 1:3 (американка отказалась от дальнейшей игры из-за травмы голеностопа).

Матч продолжался 1 час 49 минут. Россиянка совершила девять подач навылет, пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету её соперницы ни одного эйса, две двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. В следующем круге Калинская встретится с украинкой Юлией Стародубцевой.

Напомним, турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября. Призовой фонд составляет $8 955 610. Победительницей прошлогоднего турнира является первая ракетка мира Ига Швёнтек.