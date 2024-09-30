Даниил Медведев — Флавио Коболли: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 11:00
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Сегодня, 30 сентября, на мужском хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине состоится матч второго круга, в котором встретятся пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Италии Флавио Коболли, занимающий 32-ю строчку в мировом рейтинге. Встреча начнётся не ранее 11:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Пекин (м). 1/4 финала
30 сентября 2024, понедельник. 11:00 МСК
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Не начался
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Медведев и Коболли провели между собой один матч на турнире уровня ATP. Счёт личных встреч — 1-0 в пользу российского теннисиста.
Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. В прошлом году Даниил Медведев дошёл до финала соревнований в Пекине, уступив итальянцу Яннику Синнеру в матче за титул (6:7, 6:7).
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