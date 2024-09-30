Даниил Медведев — Флавио Коболли: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 11:00

Сегодня, 30 сентября, на мужском хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине состоится матч второго круга, в котором встретятся пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Италии Флавио Коболли, занимающий 32-ю строчку в мировом рейтинге. Встреча начнётся не ранее 11:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Медведев и Коболли провели между собой один матч на турнире уровня ATP. Счёт личных встреч — 1-0 в пользу российского теннисиста.

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. В прошлом году Даниил Медведев дошёл до финала соревнований в Пекине, уступив итальянцу Яннику Синнеру в матче за титул (6:7, 6:7).