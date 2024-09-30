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Мэдисон Киз — Беатрис Хаддад-Майя, результат матча 30 сентября 2024, счет 2:1, 3-й круг турнира в Пекине

Мэдисон Киз победила Беатрис Хаддад-Майю и вышла в четвёртый круг турнира в Пекине
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24-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз обыграла 12-ю ракетку рейтинга спортсменку из Бразилии Беатрис Хаддад-Майю в рамках 3-го круга турнира в Пекине со счётом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 26 минут. Американка совершила три подачи навылет, три двойных ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы один эйс, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти. В следующем круге Киз встретится с победительницей пары Арина Соболенко — Эшлин Крюгер.

Напомним, турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября. Призовой фонд составляет $8 955 610. Победительницей прошлогоднего турнира является первая ракетка мира Ига Швёнтек.

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