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Андрей Рублёв на эмоциях ударил себя ракеткой по колену во время матча с Давидович-Фокиной

Андрей Рублёв на эмоциях ударил себя ракеткой по колену во время матча с Давидович-Фокиной
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В эти минуты проходит матч второго круга турнира в Пекине ATP-500 между шестой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым и 64-й ракеткой рейтинга испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. На момент написания новости счёт встречи 3:3 в первом сете.

Пекин (м). 2-й круг
30 сентября 2024, понедельник. 08:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

В пятом гейме россиянин эмоционально отреагировал на проигранное очко и ударил себя ракеткой по колену.

Напомним, при счёте 2:1 в первом сете в пользу россиянина игра была остановлена из-за неблагоприятных погодных условий.

Рублёв и Давидович-Фокина провели между собой четыре матча на турнирах ATP — во всех победу праздновал российский теннисист.

Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Даниила Медведева.

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