Андрей Рублёв на эмоциях ударил себя ракеткой по колену во время матча с Давидович-Фокиной

В эти минуты проходит матч второго круга турнира в Пекине ATP-500 между шестой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым и 64-й ракеткой рейтинга испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. На момент написания новости счёт встречи 3:3 в первом сете.

В пятом гейме россиянин эмоционально отреагировал на проигранное очко и ударил себя ракеткой по колену.

Напомним, при счёте 2:1 в первом сете в пользу россиянина игра была остановлена из-за неблагоприятных погодных условий.

Рублёв и Давидович-Фокина провели между собой четыре матча на турнирах ATP — во всех победу праздновал российский теннисист.

Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Даниила Медведева.