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Андрей Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина: россиянин выиграл первый сет матча второго круга турнира ATP-500 в Пекине

Андрей Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина: россиянин выиграл первый сет
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В эти минуты проходит матч второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Пекине, в котором встречаются шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (четвёртый посев на турнире) и 64-й номер рейтинга ATP Алехандро Давидович-Фокина из Испании. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Пекин (м). 2-й круг
30 сентября 2024, понедельник. 08:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Рублёв выиграл первый сет матча со счётом 6:4.

Ранее Рублёв и Давидович-Фокина провели между собой четыре матча на турнирах ATP — во всех победу праздновал российский теннисист.

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. В прошлом году россиянин Даниил Медведев дошёл до финала соревнований в Пекине, уступив итальянцу Яннику Синнеру в матче за титул (6:7, 6:7).

Календарь турнира в Пекине
Турнирная сетка соревнований в Пекине
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