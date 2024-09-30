Андрей Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина: россиянин выиграл первый сет

В эти минуты проходит матч второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Пекине, в котором встречаются шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (четвёртый посев на турнире) и 64-й номер рейтинга ATP Алехандро Давидович-Фокина из Испании. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Рублёв выиграл первый сет матча со счётом 6:4.

Ранее Рублёв и Давидович-Фокина провели между собой четыре матча на турнирах ATP — во всех победу праздновал российский теннисист.

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. В прошлом году россиянин Даниил Медведев дошёл до финала соревнований в Пекине, уступив итальянцу Яннику Синнеру в матче за титул (6:7, 6:7).