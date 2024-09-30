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Карен Хачанов — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала в Пекине

Карен Хачанов — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала в Пекине
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Сегодня, 30 сентября, на хардовом турнире категории ATP-500 пройдёт четвертьфинальный матч, где встретятся 27-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас. Встреча начнётся не ранее 11:00 мск.

Пекин (м). 1/4 финала
30 сентября 2024, понедельник. 11:00 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
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Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянина и испанца.

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Алькараса. Все победы он одержал на грунте — в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2022, в четвертьфинале Гамбурга того же года и в четвертьфинале мадридского «Мастерса»-2023.

Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. В прошлом году россиянин Даниил Медведев дошёл до финала турнира в Пекине, уступив итальянцу Яннику Синнеру в матче за титул (6:7, 6:7).

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