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Арина Соболенко обыграла Эшлин Крюгер в третьем круге турнира в Пекине

Арина Соболенко обыграла Эшлин Крюгер в третьем круге турнира в Пекине
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче третьего круга она обыграла американскую теннисистку Эшлин Крюгер со счётом 6:2, 6:2.

Пекин (ж). 3-й круг
30 сентября 2024, понедельник. 08:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Эшлин Крюгер
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Соболенко два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Крюгер два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В следующем круге Арина Соболенко встретится с американской теннисисткой Мэдисон Киз, которая в третьем круге обыграла бразильскую теннисистку Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:3, 6:3.

Напомним, турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября. Призовой фонд составляет $ 8 955 610. Победительницей прошлогоднего турнира является первая ракетка мира Ига Швёнтек.

Календарь турнира в Пекине (Ж)
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