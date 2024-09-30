Арина Соболенко обыграла Эшлин Крюгер в третьем круге турнира в Пекине

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче третьего круга она обыграла американскую теннисистку Эшлин Крюгер со счётом 6:2, 6:2.
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Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Соболенко два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Крюгер два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
В следующем круге Арина Соболенко встретится с американской теннисисткой Мэдисон Киз, которая в третьем круге обыграла бразильскую теннисистку Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:3, 6:3.
Напомним, турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября. Призовой фонд составляет $ 8 955 610. Победительницей прошлогоднего турнира является первая ракетка мира Ига Швёнтек.
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