Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

Сегодня, 30 сентября, завершился матч второго круга турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай), где встретились шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу россиянина.

В рамках встречи Рублёв шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Давидович-Фокины один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За выход в полуфинал Андрей Рублёв поспорит с китайским теннисистом Бу Юньчаокэтэ, который во втором круге обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:2, 6:4.