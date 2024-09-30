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Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Пекине
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Сегодня, 30 сентября, завершился матч второго круга турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай), где встретились шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу россиянина.

Пекин (м). 2-й круг
30 сентября 2024, понедельник. 08:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

В рамках встречи Рублёв шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Давидович-Фокины один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За выход в полуфинал Андрей Рублёв поспорит с китайским теннисистом Бу Юньчаокэтэ, который во втором круге обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:2, 6:4.

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