Мирра Андреева — Донна Векич: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга в Пекине

Сегодня, 30 сентября, в китайском Пекине проходят матчи третьего круга турнира категории WTA-1000. На корт выйдут 22-я ракетка мира из России Мирра Андреева и 20-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич. Встреча начнётся не ранее 11:10 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российской и хорватской теннисисток.

Спортсменки сыграют друг с другом впервые. В матче второго круга на турнире в Пекине Мирра Андреева обыграла румынскую теннисистку Ирину Бегу со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1. Донна Векич на этом же этапе одолела теннисистку из Швейцарии Викторию Голубич со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Напомним, турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября. Призовой фонд составляет $ 8 955 610. Победительницей прошлогоднего турнира является первая ракетка мира Ига Швёнтек.