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Арина Соболенко — единственная теннисистка с более чем 800 виннерами в 2024 году

Арина Соболенко — единственная теннисистка с более чем 800 виннерами в 2024 году
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко — единственный игрок WTA-тура в 2024 году с более чем 800 виннерами на турнирах категории «тысяча». Об этом сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметку в 800 виннеров Соболенко преодолела на турнире WTA-1000 в Пекине. Примечательно, что ближайшая преследовательница Арины по этому показателю первая ракетка мира Ига Швёнтек отстаёт от белорусской спортсменки почти на 200 виннеров. У польки их 636. В тройку также входит казахстанская теннисистка Елена Рыбакина с 611 виннерами.

30 сентября Соболенко вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче третьего круга она обыграла американскую теннисистку Эшлин Крюгер со счётом 6:2, 6:2. В следующем круге она встретится с американской теннисисткой Мэдисон Киз.

Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2024, вторник. 04:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз
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