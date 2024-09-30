Арина Соболенко — единственная теннисистка с более чем 800 виннерами в 2024 году

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко — единственный игрок WTA-тура в 2024 году с более чем 800 виннерами на турнирах категории «тысяча». Об этом сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X (ранее Twitter).
Отметку в 800 виннеров Соболенко преодолела на турнире WTA-1000 в Пекине. Примечательно, что ближайшая преследовательница Арины по этому показателю первая ракетка мира Ига Швёнтек отстаёт от белорусской спортсменки почти на 200 виннеров. У польки их 636. В тройку также входит казахстанская теннисистка Елена Рыбакина с 611 виннерами.
30 сентября Соболенко вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче третьего круга она обыграла американскую теннисистку Эшлин Крюгер со счётом 6:2, 6:2. В следующем круге она встретится с американской теннисисткой Мэдисон Киз.
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