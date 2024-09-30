У Андрея Рублёва слетела обувь во время матча с Давидович-Фокиной в Пекине

Сегодня, 30 сентября, проходил матч второго круга между шестой ракеткой мира из России Андреем Рублёвым и 64-й ракеткой рейтинга испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. Во втором сете с россиянина слетела кроссовка, но это не помешало Рублёву выиграть матч со счётом 6:4, 7:5.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

За выход в полуфинал Андрей Рублёв поспорит с китайским теннисистом Бу Юньчаокэтэ, который во втором круге обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:2, 6:4.

Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева.