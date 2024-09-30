Арина Соболенко — единственная теннисистка, выигравшая более 80% матчей в Китае
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко — единственный игрок WTA-тура, выигравшая более 80 процентов матчей в турнирах проводимых на территории Китая. Об этом сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X (бывший Twitter).
Соболенко выиграла 39 матчей из 48, что уже успела сыграть в Китае, добившись таким образом процента побед в 81,3. Статистики лучше нет ни у кого из теннисисток, проведших в этой стране 10 и более игр.
30 сентября Соболенко вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче третьего круга она обыграла американскую теннисистку Эшлин Крюгер со счётом 6:2, 6:2. В следующем круге она встретится с американской теннисисткой Мэдисон Киз.
Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2024, вторник. 04:00 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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Мэдисон Киз
М. Киз
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