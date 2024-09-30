Арина Соболенко — единственная теннисистка, выигравшая более 80% матчей в Китае

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко — единственный игрок WTA-тура, выигравшая более 80 процентов матчей в турнирах проводимых на территории Китая. Об этом сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X (бывший Twitter).

Соболенко выиграла 39 матчей из 48, что уже успела сыграть в Китае, добившись таким образом процента побед в 81,3. Статистики лучше нет ни у кого из теннисисток, проведших в этой стране 10 и более игр.

30 сентября Соболенко вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче третьего круга она обыграла американскую теннисистку Эшлин Крюгер со счётом 6:2, 6:2. В следующем круге она встретится с американской теннисисткой Мэдисон Киз.