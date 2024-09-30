Определились все четвертьфиналисты турнира ATP-500 в Пекине

Сегодня, 30 сентября, завершился последний матч второго круга на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай), по итогам которого определились четвертьфинальные пары. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с матчами стадии 1/4 финала.

Турнир ATP-500 в Пекине (Китай). Матчи 1/4 финала

Янник Синнер (Италия) — Иржи Легечка (Чехия)

Андрей Рублёв (Россия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай)

Флавио Коболли (Италия) — Даниил Медведев (Россия)

Карен Хачанов (Россия) — Карлос Алькарас (Испания)

Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. Действующий чемпион турнира — Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл россиянина Даниила Медведева.