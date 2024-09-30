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Определились все четвертьфиналисты турнира ATP-500 в Пекине

Определились все четвертьфиналисты турнира ATP-500 в Пекине
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Сегодня, 30 сентября, завершился последний матч второго круга на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай), по итогам которого определились четвертьфинальные пары. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с матчами стадии 1/4 финала.

Турнир ATP-500 в Пекине (Китай). Матчи 1/4 финала

  • Янник Синнер (Италия) — Иржи Легечка (Чехия)
  • Андрей Рублёв (Россия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай)
  • Флавио Коболли (Италия) — Даниил Медведев (Россия)
  • Карен Хачанов (Россия) — Карлос Алькарас (Испания)

Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. Действующий чемпион турнира — Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл россиянина Даниила Медведева.

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