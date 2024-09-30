Рублёв сравнялся со Зверевым по победам на харде в 2024 году, лидер — Синнер

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сравнялся с немцем Александром Зверевым, занимающим второе место в рейтинге ATP, по количеству побед на хардовом покрытии в 2024 году. У обоих игроков этот показатель равен 28.

Больше Рублёва и Зверева в 2024 году на харде побеждал только лидер мирового рейтинга Янник Синнер. Итальянец уже успел одержать 37 побед на данном виде покрытия.

Сегодня, 30 сентября, проходил матч второго круга между Рублёвым и 64-й ракеткой рейтинга испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (6:4, 7:5). Именно эта победа стала для российского теннисиста 28-й на харде в 2024 году.