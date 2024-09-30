Рублёв сравнялся со Зверевым по победам на харде в 2024 году, лидер — Синнер
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сравнялся с немцем Александром Зверевым, занимающим второе место в рейтинге ATP, по количеству побед на хардовом покрытии в 2024 году. У обоих игроков этот показатель равен 28.
Больше Рублёва и Зверева в 2024 году на харде побеждал только лидер мирового рейтинга Янник Синнер. Итальянец уже успел одержать 37 побед на данном виде покрытия.
Сегодня, 30 сентября, проходил матч второго круга между Рублёвым и 64-й ракеткой рейтинга испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (6:4, 7:5). Именно эта победа стала для российского теннисиста 28-й на харде в 2024 году.
Пекин (м). 2-й круг
30 сентября 2024, понедельник. 08:10 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
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Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
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