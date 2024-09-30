Дарья Касаткина — Аманда Анисимова: текстовая онлайн-трансляция третьего круга в Пекине
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Сегодня, 30 сентября, состоится матч третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай), где встретятся 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и 43-й номер мирового рейтинга из США Аманда Анисимова. Встреча начнётся не ранее 12:30 мск.
Пекин (ж). 3-й круг
30 сентября 2024, понедельник. 12:40 МСК
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
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Аманда Анисимова
А. Анисимова
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Касаткиной и Анисимовой.
Счёт личных встреч — 4-0 в пользу Аманды Анисимовой. Американская спортсменка побеждала россиянку в Окленде-2020, в Мельбурне-2022, в Цинциннати-2022 и в Торонто-2024.
Напомним, турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября. Призовой фонд составляет $ 8 955 610. Победительницей прошлогоднего турнира является первая ракетка мира Ига Швёнтек.
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