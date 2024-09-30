Дарья Касаткина — Аманда Анисимова: текстовая онлайн-трансляция третьего круга в Пекине

Сегодня, 30 сентября, состоится матч третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай), где встретятся 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и 43-й номер мирового рейтинга из США Аманда Анисимова. Встреча начнётся не ранее 12:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Касаткиной и Анисимовой.

Счёт личных встреч — 4-0 в пользу Аманды Анисимовой. Американская спортсменка побеждала россиянку в Окленде-2020, в Мельбурне-2022, в Цинциннати-2022 и в Торонто-2024.

Напомним, турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября. Призовой фонд составляет $ 8 955 610. Победительницей прошлогоднего турнира является первая ракетка мира Ига Швёнтек.