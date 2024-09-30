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Джек Дрейпер снялся с «Мастерса» в Шанхае

Джек Дрейпер снялся с «Мастерса» в Шанхае
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20-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер снялся с турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В основной сетке его заменит лаки-лузер. Об этом сообщил аккаунт в соцсети Х Entry List Updates

Ранее в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Токио (Япония) Джек Дрейпер снялся по ходу матча при счёте 5:7, 1:2 в пользу французского теннисиста Уго Умбера.

Соревнования в Шанхае пройдут с 2 по 13 октября. Обладателями уайлд-кард стали швейцарец Стэн Вавринка, японец Кей Нисикори, китайцы Бу Юньчаокэтэ и У Ибин, а также Чак Лам Коулман Вон из Гонконга.

Действующим чемпионом турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Андрея Рублёва (6:3, 3:6, 7:6).

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