Магда Линетт вышла в четвёртый круг в Пекине, где может встретиться с Миррой Андреевой

Польская теннисистка Магда Линетт вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче третьего круга она обыграла итальянскую теннисистку Жасмин Паолини со счётом 6:4, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Линетт три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Паолини один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

В следующем круге Магда Линетт встретится с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Донна Векич (Хорватия).

Напомним, турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября. Призовой фонд составляет $ 8 955 610. Победительницей прошлогоднего турнира является первая ракетка мира Ига Швёнтек.