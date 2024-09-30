Даниил Медведев — Флавио Коболли: россиянин выиграл первый сет 1/4 финала в Пекине
Поделиться
Сегодня, 30 сентября, проходят четвертьфинальные матчи на хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай), где встречаются пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и итальянский теннисист Флавио Коболли, занимающий 32-ю строчку мирового рейтинга. После первого сета счёт 6:2 в пользу россиянина.
Пекин (м). 1/4 финала
30 сентября 2024, понедельник. 11:10 МСК
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российского и итальянского теннисистов.
Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. В прошлом году Даниил Медведев дошёл до финала соревнований в Пекине, уступив итальянцу Яннику Синнеру в матче за титул (6:7, 6:7).
Комментарии
- 30 сентября 2024
-
12:47
-
12:42
-
12:16
-
12:14
-
11:58
-
11:14
-
11:08
-
10:40
-
10:18
-
10:17
-
10:08
-
10:06
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:24
-
09:20
-
08:40
-
08:30
-
07:41
-
07:27
-
06:57
-
00:47
-
00:37
-
00:18
- 29 сентября 2024
-
23:36
-
23:10
-
22:50
-
22:30
-
21:47
-
21:34
-
20:55
-
19:53
-
19:20
-
18:58