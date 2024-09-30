Даниил Медведев — Флавио Коболли: россиянин выиграл первый сет 1/4 финала в Пекине

Сегодня, 30 сентября, проходят четвертьфинальные матчи на хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай), где встречаются пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и итальянский теннисист Флавио Коболли, занимающий 32-ю строчку мирового рейтинга. После первого сета счёт 6:2 в пользу россиянина.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российского и итальянского теннисистов.

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. В прошлом году Даниил Медведев дошёл до финала соревнований в Пекине, уступив итальянцу Яннику Синнеру в матче за титул (6:7, 6:7).