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Карен Хачанов — Карлос Алькарас: россиянин уступил в первом сете 1/4 финала в Пекине

Карен Хачанов — Карлос Алькарас: россиянин уступил в первом сете 1/4 финала в Пекине
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Сегодня, 30 сентября, проходят четвертьфинальные матчи на хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай), где встречаются третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и 27-я ракетка мира из России Карен Хачанов. Счёт после первого сета — 7:5 в пользу испанца.

Пекин (м). 1/4 финала
30 сентября 2024, понедельник. 11:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российского и испанского теннисистов.

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Алькараса. Все победы он одержал на грунте — в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2022, в четвертьфинале Гамбурга того же года и в четвертьфинале мадридского «Мастерса»-2023.

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл российского теннисиста Даниила Медведева.

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