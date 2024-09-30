Карен Хачанов — Карлос Алькарас: россиянин уступил в первом сете 1/4 финала в Пекине

Сегодня, 30 сентября, проходят четвертьфинальные матчи на хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай), где встречаются третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и 27-я ракетка мира из России Карен Хачанов. Счёт после первого сета — 7:5 в пользу испанца.
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российского и испанского теннисистов.
Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Алькараса. Все победы он одержал на грунте — в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2022, в четвертьфинале Гамбурга того же года и в четвертьфинале мадридского «Мастерса»-2023.
Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл российского теннисиста Даниила Медведева.
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