Даниил Медведев — первый полуфиналист турнира ATP-500 в Пекине

Сегодня, 30 сентября, проходят четвертьфинальные матчи турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Первым полуфиналистом турнира стал российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев. В борьбе за полуфинал он обыграл итальянского теннисиста Флавио Коболли со счётом 6:2, 6:4.

За выход в финал Даниил Медведев поспорит с победителем матча между Кареном Хачановым (Россия) и Карлосом Алькарасом (Испания).

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. В прошлом году Даниил Медведев дошёл до финала соревнований в Пекине, уступив итальянцу Яннику Синнеру в матче за титул (6:7, 6:7).