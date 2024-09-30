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Даниил Медведев — первый полуфиналист турнира ATP-500 в Пекине

Даниил Медведев — первый полуфиналист турнира ATP-500 в Пекине
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Сегодня, 30 сентября, проходят четвертьфинальные матчи турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Первым полуфиналистом турнира стал российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев. В борьбе за полуфинал он обыграл итальянского теннисиста Флавио Коболли со счётом 6:2, 6:4.

Пекин (м). 1/4 финала
30 сентября 2024, понедельник. 11:10 МСК
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

За выход в финал Даниил Медведев поспорит с победителем матча между Кареном Хачановым (Россия) и Карлосом Алькарасом (Испания).

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. В прошлом году Даниил Медведев дошёл до финала соревнований в Пекине, уступив итальянцу Яннику Синнеру в матче за титул (6:7, 6:7).

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