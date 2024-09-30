Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Пекине, обыграв Карена Хачанова
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В четвертьфинале он обыграл российского теннисиста Карена Хачанова со счётом 7:5, 6:2.
Пекин (м). 1/4 финала
30 сентября 2024, понедельник. 11:10 МСК
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
Встреча продолжалась 1 час 36 минут. В её рамках Алькарас два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Хачанова три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
В полуфинале Карлос Алькарас встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который в четвертьфинале обыграл итальянского теннисиста Флавио Коболли со счётом 6:2, 6:4.
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