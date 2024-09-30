Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Пекине, обыграв Карена Хачанова

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В четвертьфинале он обыграл российского теннисиста Карена Хачанова со счётом 7:5, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. В её рамках Алькарас два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Хачанова три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В полуфинале Карлос Алькарас встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который в четвертьфинале обыграл итальянского теннисиста Флавио Коболли со счётом 6:2, 6:4.