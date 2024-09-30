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Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Пекине, обыграв Карена Хачанова

Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Пекине, обыграв Карена Хачанова
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В четвертьфинале он обыграл российского теннисиста Карена Хачанова со счётом 7:5, 6:2.

Пекин (м). 1/4 финала
30 сентября 2024, понедельник. 11:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. В её рамках Алькарас два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Хачанова три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В полуфинале Карлос Алькарас встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который в четвертьфинале обыграл итальянского теннисиста Флавио Коболли со счётом 6:2, 6:4.

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