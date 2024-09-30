Александра Панова и Джулиана Олмос не смогли выйти в 1/4 финала парного разряда в Пекине

Дуэт российской теннисистки Александры Пановой и мексиканской спортсменки Джулианы Олмос не смог выйти в четвертьфинал парного разряда на хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче второго круга они уступили китайской паре Тан Цяньхуэй и Юань Юэ со счётом 4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках пара Пановой/Олмос один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Цяньхуэй/Юэ три эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

В четвертьфинале Тан Цяньхуэй и Юань Юэ сыграют с победительницами матча, в котором встречаются пара Людмилы Самсоновой из России и итальянки Элизабетты Коччаретто и китайские теннисистки Ван Сиюй и Ван Яфань.