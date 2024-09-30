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Александра Панова и Джулиана Олмос не смогли выйти в 1/4 финала парного разряда в Пекине

Александра Панова и Джулиана Олмос не смогли выйти в 1/4 финала парного разряда в Пекине
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Дуэт российской теннисистки Александры Пановой и мексиканской спортсменки Джулианы Олмос не смог выйти в четвертьфинал парного разряда на хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче второго круга они уступили китайской паре Тан Цяньхуэй и Юань Юэ со счётом 4:6, 4:6.

Пекин — парный разряд (ж). 2-й круг
30 сентября 2024, понедельник. 11:00 МСК
Тан Цяньхуэй
Китай
Тан Цяньхуэй
Юань Юэ
Китай
Юань Юэ
Т. Цяньхуэй Ю. Юэ
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Джулиана Олмос
Мексика
Джулиана Олмос
Александра Панова
Россия
Александра Панова
Д. Олмос А. Панова

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках пара Пановой/Олмос один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Цяньхуэй/Юэ три эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

В четвертьфинале Тан Цяньхуэй и Юань Юэ сыграют с победительницами матча, в котором встречаются пара Людмилы Самсоновой из России и итальянки Элизабетты Коччаретто и китайские теннисистки Ван Сиюй и Ван Яфань.

Календарь парного разряда турнира в Пекине
Сетка парного разряда турнира в Пекине
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