Даниил Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира в Пекине

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим третью строчку в мировом рейтинге, в полуфинале турнира ATP-500 в Пекине (Китай). Встреча пройдёт уже завтра, 1 октября. Начало матча Медведева и Алькараса запланировано на 11:00 по московскому времени.

В борьбе за полуфинал Медведев обыграл итальянского теннисиста Флавио Коболли со счётом 6:2, 6:4. Алькарас в четвертьфинале оказался сильнее другого российского теннисиста Карена Хачанова (7:5, 6:2).

Медведев и Алькарас встречались друг с другом семь раз, преимущество по победам у испанского теннисиста — пять против двух у россиянина.