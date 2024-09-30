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Даниил Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира в Пекине

Даниил Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира в Пекине
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Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим третью строчку в мировом рейтинге, в полуфинале турнира ATP-500 в Пекине (Китай). Встреча пройдёт уже завтра, 1 октября. Начало матча Медведева и Алькараса запланировано на 11:00 по московскому времени.

Пекин (м). 1/2 финала
01 октября 2024, вторник. 11:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В борьбе за полуфинал Медведев обыграл итальянского теннисиста Флавио Коболли со счётом 6:2, 6:4. Алькарас в четвертьфинале оказался сильнее другого российского теннисиста Карена Хачанова (7:5, 6:2).

Медведев и Алькарас встречались друг с другом семь раз, преимущество по победам у испанского теннисиста — пять против двух у россиянина.

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