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Андрей Рублёв — Бу Юньчаокэтэ: онлайн-трансляция матча 1/4 финала в Пекине начнётся не ранее 15:30 мск

Андрей Рублёв — Бу Юньчаокэтэ: онлайн-трансляция матча 1/4 финала в Пекине
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Сегодня, 30 сентября, пройдёт четвертьфинальный матч хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай), где встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и китайский теннисист Бу Юньчаокэтэ, занимающий 96-ю строчку мирового рейтинга. Встреча начнётся не ранее 15:30 мск.

Пекин (м). 1/4 финала
30 сентября 2024, понедельник. 15:40 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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Бу Юньчаокэтэ
Китай
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российского и китайского спортсменов.

Теннисисты встретятся на корте впервые. Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. Действующий чемпион турнира — Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл россиянина Даниила Медведева.

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