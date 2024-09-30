Андрей Рублёв — Бу Юньчаокэтэ: онлайн-трансляция матча 1/4 финала в Пекине

Сегодня, 30 сентября, пройдёт четвертьфинальный матч хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай), где встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и китайский теннисист Бу Юньчаокэтэ, занимающий 96-ю строчку мирового рейтинга. Встреча начнётся не ранее 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российского и китайского спортсменов.

Теннисисты встретятся на корте впервые. Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. Действующий чемпион турнира — Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл россиянина Даниила Медведева.