Мирра Андреева — Донна Векич: россиянка выиграла второй сет третьего круга в Пекине

Сегодня, 30 сентября, в китайском Пекине проходят матчи третьего круга турнира категории WTA-1000, где встречаются 22-я ракетка мира из России Мирра Андреева и 20-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич.

После первого сета Донна Векич вела со счётом 6:3, во втором Андреева сравняла счёт по сетам, обыграв хорватскую спортсменку со счётом 6:4.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российской и хорватской теннисисток.

Напомним, турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября. Призовой фонд составляет $ 8 955 610. Победительницей прошлогоднего турнира является первая ракетка мира Ига Швёнтек.