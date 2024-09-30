Мирра Андреева — Донна Векич: россиянка выиграла второй сет третьего круга в Пекине
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Сегодня, 30 сентября, в китайском Пекине проходят матчи третьего круга турнира категории WTA-1000, где встречаются 22-я ракетка мира из России Мирра Андреева и 20-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич.
Пекин (ж). 3-й круг
30 сентября 2024, понедельник. 11:30 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|6
|
|4
|4
Донна Векич
Д. Векич
После первого сета Донна Векич вела со счётом 6:3, во втором Андреева сравняла счёт по сетам, обыграв хорватскую спортсменку со счётом 6:4.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российской и хорватской теннисисток.
Напомним, турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября. Призовой фонд составляет $ 8 955 610. Победительницей прошлогоднего турнира является первая ракетка мира Ига Швёнтек.
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