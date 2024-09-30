Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — Донна Векич: россиянка выиграла второй сет третьего круга в Пекине

Мирра Андреева — Донна Векич: россиянка выиграла второй сет третьего круга в Пекине
Комментарии

Сегодня, 30 сентября, в китайском Пекине проходят матчи третьего круга турнира категории WTA-1000, где встречаются 22-я ракетка мира из России Мирра Андреева и 20-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич.

Пекин (ж). 3-й круг
30 сентября 2024, понедельник. 11:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 4
         
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

После первого сета Донна Векич вела со счётом 6:3, во втором Андреева сравняла счёт по сетам, обыграв хорватскую спортсменку со счётом 6:4.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российской и хорватской теннисисток.

Напомним, турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября. Призовой фонд составляет $ 8 955 610. Победительницей прошлогоднего турнира является первая ракетка мира Ига Швёнтек.

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
Материалы по теме
Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Пекине, обыграв Карена Хачанова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android