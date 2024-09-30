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Анна Калинская: чужие матчи смотреть сложнее, больше переживаю за других

Анна Калинская: чужие матчи смотреть сложнее, больше переживаю за других
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14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская заявила, что смотреть чужие матчи ей даётся сложнее, чем играть самостоятельно, отметив, что она всегда больше переживает за исход других поединков.

– Что тяжелее даётся – играть самостоятельно или смотреть чужие матчи?
– Чужие матчи, конечно, смотреть сложнее. 100%, что за других я всегда больше переживаю, – сказала Калинская.

Напомним, Калинская состоит в отношениях с итальянским теннисистом и лидером мужского мирового рейтинга Янником Синнером. Россиянка часто посещает матчи с участием своего партнёра. Калинская и Синнер вместе праздновали триумф итальянца на US Open 2024 года.

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