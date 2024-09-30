Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дарья Касаткина — Аманда Анисимова: россиянка проиграла в первом сете в Пекине

Сегодня, 30 сентября, проходят матчи третьего крута на хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай), где встречаются 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и Аманда Анисимова из США, занимающая 43-ю строчку мирового рейтинга. После первого сета счёт 7:6 (7:1) в пользу американской спортсменки.

«Чемпоинат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянки и американки.

Счёт личных встреч — 4-0 в пользу Аманды Анисимовой. Американская спортсменка побеждала россиянку в Окленде-2020, Мельбурне-2022, Цинциннати-2022 и Торонто-2024.

Напомним, турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября. Призовой фонд составляет $ 8 955 610. Победительницей прошлогоднего турнира является первая ракетка мира Ига Швёнтек.