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Дарья Касаткина — Аманда Анисимова: россиянка проиграла в первом сете в Пекине

Дарья Касаткина — Аманда Анисимова: россиянка проиграла в первом сете в Пекине
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Сегодня, 30 сентября, проходят матчи третьего крута на хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай), где встречаются 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и Аманда Анисимова из США, занимающая 43-ю строчку мирового рейтинга. После первого сета счёт 7:6 (7:1) в пользу американской спортсменки.

Пекин (ж). 3-й круг
30 сентября 2024, понедельник. 12:55 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 1 		4
7 7 		4
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Чемпоинат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянки и американки.

Счёт личных встреч — 4-0 в пользу Аманды Анисимовой. Американская спортсменка побеждала россиянку в Окленде-2020, Мельбурне-2022, Цинциннати-2022 и Торонто-2024.

Напомним, турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября. Призовой фонд составляет $ 8 955 610. Победительницей прошлогоднего турнира является первая ракетка мира Ига Швёнтек.

Календарь турнира в Пекине (Ж)
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