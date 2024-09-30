Анна Калинская ответила, что ей нужно сделать, чтобы попасть в топ-10 рейтинга WTA

14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская ответила на вопрос, что ей нужно сделать для попадания в топ-10 мирового рейтинга, отметив, что ей хочется прогрессировать постоянно. Также россиянка заявила, что уже выполнила свою цель по включению в список 20 лучших в мире.

– Вы сейчас на 14-й позиции в рейтинге, это карьерный рекорд. Над чем нужно работать, чтобы теперь попадать в топ-10, топ-5?

– Хочется прогрессировать и становиться лучше с каждым днём. У меня была цель попасть в топ-20, она достигнута, но я не собираюсь на этом останавливаться, хочется больше. Для этого нужно работать над всем, нет такого, что ты улучшил подачу, и всё, ты в топ-10. В основном это всё в совокупности, — сказала Калинская.

25-летняя Калинская вышла на 14-е место в рейтинге WTA в сентябре 2024 года. Завтра, 1 октября, россиянка сыграет в матче четвёртого круга турнира WTA-1000 в Пекине, её соперницей станет украинка Юлия Стародубцева.