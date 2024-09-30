Мирра Андреева одолела Донну Векич и вышла в четвёртый круг турнира в Пекине
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22-я ракетка мира из России Мирра Андреева вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче третьего круга она обыграла 20-ю ракетку мира хорватскую теннисистку Донну Векич со счётом 3:6, 6:4, 6:4.
Пекин (ж). 3-й круг
30 сентября 2024, понедельник. 11:30 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
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Донна Векич
Д. Векич
Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. В её рамках Андреева четыре раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Векич два эйса, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.
В следующем круге Мирра Андреева встретится с польской теннисисткой Магдой Линетт, которая в третьем круге обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:4, 6:0.
Комментарии
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