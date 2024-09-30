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Мирра Андреева одолела Донну Векич и вышла в четвёртый круг турнира в Пекине

Мирра Андреева одолела Донну Векич и вышла в четвёртый круг турнира в Пекине
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22-я ракетка мира из России Мирра Андреева вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче третьего круга она обыграла 20-ю ракетку мира хорватскую теннисистку Донну Векич со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Пекин (ж). 3-й круг
30 сентября 2024, понедельник. 11:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 4
         
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. В её рамках Андреева четыре раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Векич два эйса, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.

В следующем круге Мирра Андреева встретится с польской теннисисткой Магдой Линетт, которая в третьем круге обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:4, 6:0.

Календарь турнира в Пекине (Ж)
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