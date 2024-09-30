Мирра Андреева обошла Кори Гауфф по победам над игроками из топ-20 до совершеннолетия

22-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева обошла американку Кори Гауфф, занимающую шестую строчку в мировом рейтинге, по количеству побед над игроками из топ-20 рейтинга WTA, одержанных до своего 18-летия. Об этом сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X (ранее Twitter).
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|4
17-летняя Андреева обыграла 20-ю ракетку мира хорватскую теннисистку Донну Векич со счётом 3:6, 6:4, 6:4 в матче третьего круга категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Этот триумф стал для неё 12-м в карьере над игроками из топ-20. У Гауфф таких побед 11.
Лидером по этому показателю с 2000 года является россиянка Мария Шарапова. Уже завершившая карьеру теннисистка до своего совершеннолетия успела одержать 20 побед над соперницами из топ-20 рейтинга WTA.
- 30 сентября 2024
-
14:15
-
14:15
-
14:02
-
14:00
-
13:59
-
13:46
-
13:40
-
13:11
-
13:09
-
13:04
-
12:47
-
12:42
-
12:16
-
12:14
-
11:58
-
11:14
-
11:08
-
10:40
-
10:18
-
10:17
-
10:08
-
10:06
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:24
-
09:20
-
08:40
-
08:30
-
07:41
-
07:27
-
06:57
-
00:47
-
00:37
-
00:18