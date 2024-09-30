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Мирра Андреева обошла Кори Гауфф по победам над игроками из топ-20 до совершеннолетия

Мирра Андреева обошла Кори Гауфф по победам над игроками из топ-20 до совершеннолетия
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22-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева обошла американку Кори Гауфф, занимающую шестую строчку в мировом рейтинге, по количеству побед над игроками из топ-20 рейтинга WTA, одержанных до своего 18-летия. Об этом сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X (ранее Twitter).

Пекин (ж). 3-й круг
30 сентября 2024, понедельник. 11:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 4
         
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

17-летняя Андреева обыграла 20-ю ракетку мира хорватскую теннисистку Донну Векич со счётом 3:6, 6:4, 6:4 в матче третьего круга категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Этот триумф стал для неё 12-м в карьере над игроками из топ-20. У Гауфф таких побед 11.

Лидером по этому показателю с 2000 года является россиянка Мария Шарапова. Уже завершившая карьеру теннисистка до своего совершеннолетия успела одержать 20 побед над соперницами из топ-20 рейтинга WTA.

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