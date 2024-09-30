Уго Умбер стал первым финалистом турнира ATP-500 в Токио, обыграв Томаша Махача

18-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер вышел в финал турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). В полуфинале он обыграл 34-ю ракетку мира из Чехии Томаша Махача со счётом 6:3, 3:6, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В её рамках Умбер восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Махача пять эйсов, две двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

В борьбе за титул Уго Умбер сразится с победителем матча Артюр Фис (Франция) — Хольгер Руне (Дания).

Турнир в Токио проходит с 25 сентября по 1 октября. Действующим чемпионом является американский теннисист Бен Шелтон, который в прошлом году уступил в четвертьфинальном матче Артюру Фису со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7).