Уго Умбер стал первым финалистом турнира ATP-500 в Токио, обыграв Томаша Махача

18-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер вышел в финал турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). В полуфинале он обыграл 34-ю ракетку мира из Чехии Томаша Махача со счётом 6:3, 3:6, 6:2.
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Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В её рамках Умбер восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Махача пять эйсов, две двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.
В борьбе за титул Уго Умбер сразится с победителем матча Артюр Фис (Франция) — Хольгер Руне (Дания).
Турнир в Токио проходит с 25 сентября по 1 октября. Действующим чемпионом является американский теннисист Бен Шелтон, который в прошлом году уступил в четвертьфинальном матче Артюру Фису со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7).
- 30 сентября 2024
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