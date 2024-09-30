Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Уго Умбер стал первым финалистом турнира ATP-500 в Токио, обыграв Томаша Махача

Уго Умбер стал первым финалистом турнира ATP-500 в Токио, обыграв Томаша Махача
Аудио-версия:
Комментарии

18-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер вышел в финал турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). В полуфинале он обыграл 34-ю ракетку мира из Чехии Томаша Махача со счётом 6:3, 3:6, 6:2.

Токио (м). 1/2 финала
30 сентября 2024, понедельник. 12:10 МСК
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		3 6
         
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В её рамках Умбер восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Махача пять эйсов, две двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

В борьбе за титул Уго Умбер сразится с победителем матча Артюр Фис (Франция) — Хольгер Руне (Дания).

Турнир в Токио проходит с 25 сентября по 1 октября. Действующим чемпионом является американский теннисист Бен Шелтон, который в прошлом году уступил в четвертьфинальном матче Артюру Фису со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7).

Календарь турнира в Токио
Сетка турнира в Токио
Материалы по теме
Медведев сразится с Алькарасом за финал Пекина. А Калинская сыграет с украинкой
Медведев сразится с Алькарасом за финал Пекина. А Калинская сыграет с украинкой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android