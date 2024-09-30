Людмила Самсонова в паре с Коччаретто вышла в 1/4 финала парного разряда в Пекине

Дуэт российской теннисистки Людмилы Самсоновой и итальянской спортсменки Элизабетты Коччаретто вышел в четвертьфинал парного разряда на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче второго круга они обыграли китайскую пару Ван Синьюй и Ван Яфань со счётом 3:6, 6:3, 1:0 (10:8).
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Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. В её рамках пара Самсонова/Коччаретто один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету китайской пары один эйс, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В следующем круге Самсонова и Коччаретто встретятся с Тан Цяньхуэй и Юань Юэ из Китая, которые во втором круге обыграли Александру Панову из России и Джулиану Олмос из Мексики со счётом 6:4, 6:4.
- 30 сентября 2024
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