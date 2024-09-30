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Людмила Самсонова в паре с Коччаретто вышла в 1/4 финала парного разряда в Пекине

Людмила Самсонова в паре с Коччаретто вышла в 1/4 финала парного разряда в Пекине
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Дуэт российской теннисистки Людмилы Самсоновой и итальянской спортсменки Элизабетты Коччаретто вышел в четвертьфинал парного разряда на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче второго круга они обыграли китайскую пару Ван Синьюй и Ван Яфань со счётом 3:6, 6:3, 1:0 (10:8).

Пекин — парный разряд (ж). 2-й круг
30 сентября 2024, понедельник. 12:45 МСК
Ван Сиюй
Китай
Ван Сиюй
Ван Яфань
Китай
Ван Яфань
В. Сиюй В. Яфань
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 0 8
3 		6 1 10
         
Элизабетта Коччаретто
Италия
Элизабетта Коччаретто
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Э. Коччаретто Л. Самсонова

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. В её рамках пара Самсонова/Коччаретто один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету китайской пары один эйс, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем круге Самсонова и Коччаретто встретятся с Тан Цяньхуэй и Юань Юэ из Китая, которые во втором круге обыграли Александру Панову из России и Джулиану Олмос из Мексики со счётом 6:4, 6:4.

Календарь парного разряда в Пекине
Сетка парного разряда в Пекине
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