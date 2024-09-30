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Дарья Касаткина уступила Анисимовой в третьем круге на турнире в Пекине

Дарья Касаткина уступила Анисимовой в третьем круге на турнире в Пекине
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче третьего круга она уступила Аманде Анисимовой из США, занимающей 43-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 6:7 (1:7), 4:6.

Пекин (ж). 3-й круг
30 сентября 2024, понедельник. 12:55 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		4
7 7 		6
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. В её рамках Касаткина два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Анисимовой ни одного эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

После турнира в Пекине счёт личных встреч Анисимовой и Касаткиной — 5-0 в пользу американки. Она побеждала россиянку в Окленде-2020, Мельбурне-2022, Цинциннати-2022 и Торонто-2024.

В следующем круге турнира в Пекине Аманда Анисимова встретится с победительницей матча Надя Подорошка (Аргентина) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Календарь турнира в Пекине (Ж)
Сетка турнира в Пекине (Ж)
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