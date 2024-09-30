«Обсуждал только с русскими друзьями». Даниил Медведев — о допинг-деле Янника Синнера

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев высказался о допинг-деле лидера мирового рейтинга Янника Синнера, признавшись, что данный вопрос им практически не обсуждался ни с кем, кроме своих друзей-соотечественников в туре.

«На самом деле, если честно, я не особо обсуждал этот вопрос в раздевалке, не считая, конечно, моих русских друзей, так как с ними мы больше всего общаемся. Я думаю, что в данной ситуации, как и во всём в жизни, есть два мнения: кто-то считает, что его должны забанить, кто-то, что нет. Я стараюсь дистанцироваться от этого, так как ситуация очень тяжёлая для него», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) объявило о подаче апелляции по делу в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил Синнером и потребовало дисквалифицировать игрока на один-два года.