Даниил Медведев — о деле Синнера: сочувствую Яннику, вероятно, ВАДА делает, что должно

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев выразил сочувствие итальянцу Яннику Синнеру, занимающему первую строчку мирового рейтинга, в связи с продолжающимся допинг-делом.

«Как я всегда говорил, никто не хочет оказаться в подобной ситуации. Представьте, что вы завтра получаете электронное письмо, в котором говорится, что вы провалили допинг-тест. Они говорят по какой причине, например, о кокаине или каком-то наркотике, название которого вы даже не знаете. И вы такие: «Ух ты, что я натворил», потому что понятия не имеете, как так получилось, как это оказалось в моче, крови или чём-то ещё. Так что это сложная ситуация. Я хочу сказать, что он делает, что должен. Вероятно, ВАДА делает, что должно. Давайте посмотрим, чем это закончится. Мы думали, что всё уже закончилось, но нет.

Моё мнение немного похоже на Карлоса [Алькараса]. Я сочувствую Яннику. Я не думаю, что это так плохо, потому что по-настоящему плохо было бы, если бы все 10 игроков из топ-10 оказались в такой же ситуации, тогда бы всё было по-другому. Посмотрим, чем всё закончится», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) объявило о подаче апелляции по делу в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил Синнером и потребовало дисквалифицировать игрока на один-два года.