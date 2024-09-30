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Чжэн Циньвэнь вышла в четвёртый круг турнира в Пекине, обыграв в двух сетах Подорошку

Чжэн Циньвэнь вышла в четвёртый круг турнира в Пекине, обыграв в двух сетах Подорошку
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче третьего круга она обыграла Надю Подорошку со счётом 6:3, 6:2.

Пекин (ж). 3-й круг
30 сентября 2024, понедельник. 14:10 МСК
Надя Подорошка
Аргентина
Надя Подорошка
Н. Подорошка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Циньвэнь пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Подорошки один эйс, одна двойная ошибка и пять заработанных брейк-пойнтов.

В следующем круге турнира в Пекине Чжэн Циньвэнь встретится с Амандой Анисимовой из США, которая в третьем круге обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 7:6 (7:1), 6:4.

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