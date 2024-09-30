Чжэн Циньвэнь вышла в четвёртый круг турнира в Пекине, обыграв в двух сетах Подорошку

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче третьего круга она обыграла Надю Подорошку со счётом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Циньвэнь пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Подорошки один эйс, одна двойная ошибка и пять заработанных брейк-пойнтов.

В следующем круге турнира в Пекине Чжэн Циньвэнь встретится с Амандой Анисимовой из США, которая в третьем круге обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 7:6 (7:1), 6:4.