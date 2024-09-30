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Янник Синнер вышел в полуфинал турнира в Пекине, где может встретиться с Рублёвым

Янник Синнер вышел в полуфинал турнира в Пекине, где может встретиться с Рублёвым
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В четвертьфинальном матче он обыграл чешского теннисиста Иржи Легечку со счётом 6:2, 7:6 (8:6).

Пекин (м). 1/4 финала
30 сентября 2024, понедельник. 14:20 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
2 		6 6
         
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В её рамках Синнер семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Легечки два эйса, ни одной двойной ошибки и два заработанных брейк-пойнта.

За выход в финал Янник Синнер поборется с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай). Напомним, Янник Синнер является действующим чемпионом турнира. В прошлом году он в финале обыграл россиянина Даниила Медведева.

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