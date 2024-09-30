Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он играет агрессивнее, чем обычно». Алькарас — о предстоящем матче с Медведевым в Пекине

«Он играет агрессивнее, чем обычно». Алькарас — о предстоящем матче с Медведевым в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящей встрече с пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым в полуфинале турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай), заявив, что ждёт агрессивной игры от соперника.

«Я знаю, что он выйдет на корт с чёткими идеями и знанием того, что ему нужно делать. Возможно, он играет агрессивнее, чем обычно. Прекрасно помню матч, который он выиграл у меня в прошлом году; я был удивлён уровнем, который он показал, потому что он был гораздо агрессивнее, чем я ожидал», — приводит слова Алькараса AS.

Пекин (м). 1/2 финала
01 октября 2024, вторник. 11:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Напомним, за выход в полуфинал Карлос Алькарас сразился с российским теннисистом Кареном Хачановым. Матч завершился со счётом 7:5, 6:2 в пользу испанца. Даниил Медведев в четвертьфинале обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:2, 6:4.

Календарь турнира в Пекине (М)
Сетка турнира в Пекине (М)
Материалы по теме
Медведев сразится с Алькарасом за финал Пекина. А Калинская сыграет с украинкой Медведев сразится с Алькарасом за финал Пекина. А Калинская сыграет с украинкой
Медведев сразится с Алькарасом за финал Пекина. А Калинская сыграет с украинкой Медведев сразится с Алькарасом за финал Пекина. А Калинская сыграет с украинкой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android