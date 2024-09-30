«Он играет агрессивнее, чем обычно». Алькарас — о предстоящем матче с Медведевым в Пекине

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящей встрече с пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым в полуфинале турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай), заявив, что ждёт агрессивной игры от соперника.

«Я знаю, что он выйдет на корт с чёткими идеями и знанием того, что ему нужно делать. Возможно, он играет агрессивнее, чем обычно. Прекрасно помню матч, который он выиграл у меня в прошлом году; я был удивлён уровнем, который он показал, потому что он был гораздо агрессивнее, чем я ожидал», — приводит слова Алькараса AS.

Напомним, за выход в полуфинал Карлос Алькарас сразился с российским теннисистом Кареном Хачановым. Матч завершился со счётом 7:5, 6:2 в пользу испанца. Даниил Медведев в четвертьфинале обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:2, 6:4.