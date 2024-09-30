Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас — о матче с Хачановым: если хотят победить меня, придётся играть очень хорошо

Алькарас — о матче с Хачановым: если хотят победить меня, придётся играть очень хорошо
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над российским теннисистом Кареном Хачановым в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

«Я всегда стараюсь оказывать давление на соперников во время их подачи. Если они хотят выиграть свою подачу, если они хотят победить меня, им придётся принять бой и играть в теннис очень хорошего уровня. Именно это я и стараюсь им постоянно показывать. В данном случае, против Хачанова, старался оказывать на него давление на каждом возврате, чтобы увидеть, как он будет нервничать, пропускать первые подачи, а на второй подаче будет постоянно атаковать. У меня было несколько шансов сорвать его подачу при счёте 4:4. Мне это не удалось, но этот гейм помог мне в последующих партиях. Мог бы сделать этот брейк, потому что постоянно делал брейки внутри, а затем использовал шансы, которые он мне предоставлял. Я был счастлив, что наконец-то взял его подачу», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, матч Карена Хачанова и Карлоса Алькараса завершился со счётом 7:5, 6:2 в пользу испанца. В полуфинале Алькарас встретится с Даниилом Медведевым.

Календарь турнира в Пекине (М)
Сетка турнира в Пекине
Материалы по теме
Янник Синнер вышел в полуфинал турнира в Пекине, где может встретиться с Рублёвым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android