Алькарас — о матче с Хачановым: если хотят победить меня, придётся играть очень хорошо

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над российским теннисистом Кареном Хачановым в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

«Я всегда стараюсь оказывать давление на соперников во время их подачи. Если они хотят выиграть свою подачу, если они хотят победить меня, им придётся принять бой и играть в теннис очень хорошего уровня. Именно это я и стараюсь им постоянно показывать. В данном случае, против Хачанова, старался оказывать на него давление на каждом возврате, чтобы увидеть, как он будет нервничать, пропускать первые подачи, а на второй подаче будет постоянно атаковать. У меня было несколько шансов сорвать его подачу при счёте 4:4. Мне это не удалось, но этот гейм помог мне в последующих партиях. Мог бы сделать этот брейк, потому что постоянно делал брейки внутри, а затем использовал шансы, которые он мне предоставлял. Я был счастлив, что наконец-то взял его подачу», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, матч Карена Хачанова и Карлоса Алькараса завершился со счётом 7:5, 6:2 в пользу испанца. В полуфинале Алькарас встретится с Даниилом Медведевым.