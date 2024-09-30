Артюр Фис вышел в финал турнира в Токио, обыграв Хольгера Руне
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Французский теннисист Артюр Фис вышел в финал турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). В полуфинале он обыграл датского теннисиста Хольгера Руне со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (12:10).
Токио (м). 1/2 финала
30 сентября 2024, понедельник. 14:15 МСК
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 0
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|6 10
Хольгер Руне
Х. Руне
Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. В её рамках Артюр Фис четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Хольгера Руне семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
В финале Артюр Фис встретится с соотечественником Уго Умбером, который в полуфинале обошёл чешского спортсмена Томаша Махача со счётом 6:3, 3:6, 6:2.
Комментарии
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