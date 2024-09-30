Артюр Фис вышел в финал турнира в Токио, обыграв Хольгера Руне

Французский теннисист Артюр Фис вышел в финал турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). В полуфинале он обыграл датского теннисиста Хольгера Руне со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (12:10).

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. В её рамках Артюр Фис четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Хольгера Руне семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В финале Артюр Фис встретится с соотечественником Уго Умбером, который в полуфинале обошёл чешского спортсмена Томаша Махача со счётом 6:3, 3:6, 6:2.