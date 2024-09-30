Андрей Рублёв — Бу Юньчаокэтэ: россиянин уступил в первом сете 1/4 финала в Пекине
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Сегодня, 30 сентября, проходит четвертьфинальный матч хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай), где встречаются шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и китайский теннисист Бу Юньчаокэтэ, занимающий 96-ю строчку мирового рейтинга. После первого сета счёт 7:5 в пользу китайского спортсмена.
Пекин (м). 1/4 финала
30 сентября 2024, понедельник. 15:50 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
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Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российского и китайского спортсменов.
Теннисисты встречаются на корте впервые. Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. Действующий чемпион турнира — Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл россиянина Даниила Медведева.
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