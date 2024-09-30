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Алибек Качмазов проиграл в первом круге квалификации «Мастерса» в Шанхае

Алибек Качмазов проиграл в первом круге квалификации «Мастерса» в Шанхае
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Российский теннисист Алибек Качмазов уступил испанскому теннисисту Алехандро Моро Каньясу в первом круге квалификации турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай) со счётом 3:6, 2:6.

В рамках встречи Качмазов три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и заработал четыре брейк-пойнта. На счету Моро Каньяса один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

В следующем круге квалификации Алехандро Моро Каньяс встретится с белорусским теннисистом Егором Герасимовым, который на старте квалификации обыграл немецкого теннисиста Максимильяна Мартерера со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.

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