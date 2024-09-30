Аслан Карацев вышел в финал квалификации «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг квалификации турнира категории «Мастерс» в Шанхае. В первом круге он обыграл представителя Туниса Азиза Дугаза со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:4.

В рамках встречи Алсан Карацев 10 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Азиза Дугаза 16 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В следующем круге квалификации Аслан Карацев встретится с итальянским теннисистом Маттиа Белуччи, который в первом круге обошёл японского спортсмена Юту Симидзу со счётом 7:5, 7:6 (7:2).