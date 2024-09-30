Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв проиграл 96-й ракетке мира Юньчаокэтэ в четвертьфинале турнира в Пекине

Андрей Рублёв проиграл 96-й ракетке мира Юньчаокэтэ в четвертьфинале турнира в Пекине
Комментарии

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В четвертьфинале он сенсационно проиграл 96-й ракетке мира китайцу Бу Юньчаокэтэ со счётом 5:7, 4:6.

Пекин (м). 1/4 финала
30 сентября 2024, понедельник. 15:50 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Бу Юньчаокэтэ
Китай
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ

Матч продолжался 1 час 34 минуты. В рамках поединка Рублёв выполнил шесть подач навылет, не допустил двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх. На счету Юньчаокэтэ шесть эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в финал на турнире в Пекине Бу Юньчаокэтэ поборется с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android