Андрей Рублёв проиграл 96-й ракетке мира Юньчаокэтэ в четвертьфинале турнира в Пекине

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В четвертьфинале он сенсационно проиграл 96-й ракетке мира китайцу Бу Юньчаокэтэ со счётом 5:7, 4:6.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. В рамках поединка Рублёв выполнил шесть подач навылет, не допустил двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх. На счету Юньчаокэтэ шесть эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в финал на турнире в Пекине Бу Юньчаокэтэ поборется с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.