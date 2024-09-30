Андрей Рублёв проиграл 96-й ракетке мира Юньчаокэтэ в четвертьфинале турнира в Пекине
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В четвертьфинале он сенсационно проиграл 96-й ракетке мира китайцу Бу Юньчаокэтэ со счётом 5:7, 4:6.
Пекин (м). 1/4 финала
30 сентября 2024, понедельник. 15:50 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
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Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
Матч продолжался 1 час 34 минуты. В рамках поединка Рублёв выполнил шесть подач навылет, не допустил двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх. На счету Юньчаокэтэ шесть эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
За выход в финал на турнире в Пекине Бу Юньчаокэтэ поборется с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.
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