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Турнир WTA-1000 в Пекине: результаты матчей 30 сентября

В понедельник, 30 сентября, состоялись матчи третьего круга турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Результаты матчей 30 сентября: