Турнир WTA-1000 в Пекине: результаты матчей 30 сентября
В понедельник, 30 сентября, состоялись матчи третьего круга турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Результаты матчей 30 сентября:
- Питон Стирнс (США) — Анна Калинская (Россия, 10) — 6:3, 3:6, 1:3 отказ;
- Мэдисон Киз (США, 18) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 13) — 6:3, 6:3;
- Кэти Волынец (США) — Наоми Осака (Япония) — 3:6, 2:6;
- Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Эшлин Крюгер (США) — 6:2, 6:2;
- Кристина Букша (Испания) — Элисе Мертенс (Бельгия, 24) — 4:6, 6:2, 6:2;
- Каролина Мухова (Чехия) — Жаклин Кристиан (Румыния) — 6:1, 6:3;
- Жасмин Паолини (Италия, 3) — Магда Линетт (Польша, 31) — 4:6, 0:6;
- Мирра Андреева (Россия, 17) — Донна Векич (Хорватия, 16) — 3:6, 6:4, 6:4;
- Дарья Касаткина (Россия, 9) — Аманда Анисимова (США, 34) — 6:7, 4:6;
- Надя Подорошка (Аргентина) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — 3:6, 2:6.
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