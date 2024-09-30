Турнир ATP-500 в Пекине: результаты матчей 30 сентября

В воскресенье, 30 сентября, прошли матчи стадии четвертьфинала, а также продолжилась одна встреча второго круга на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Турнир ATP-500 в Пекине (Китай). Результаты матчей 30 сентября: