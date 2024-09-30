Турнир ATP-500 в Пекине: результаты матчей 30 сентября
В воскресенье, 30 сентября, прошли матчи стадии четвертьфинала, а также продолжилась одна встреча второго круга на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Турнир ATP-500 в Пекине (Китай). Результаты матчей 30 сентября:
- Андрей Рублёв (Россия, 4) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, SE) — 6:4, 7:5.
- Флавио Коболли (Италия) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 2:6 4:6.
- Карен Хачанов (Россия, 7) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 5:7, 2:6.
- Янник Синнер (Италия, 1) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:2, 7:6.
- Андрей Рублёв (Россия, 4) — Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) — 7:5, 6:4.
Комментарии